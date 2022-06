Krönung bei einer Matinee im ehemaligen Hallenbad : Ex-Kohl-Ministerin Gerda Hasselfeldt wird neue Aalkönigin von Bad Honnef

Bad Honnef Die Riege der Aalköniginnen ist um eine Regentin reicher: Nach Rosi Mittermaier (2009), Maybritt Illner (2014) oder Malu Dreyer (2018) darf sich nun Gerda Hasselfeldt, frühere Bundesministerin und aktuelle Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, auf ihre festliche Krönung in Bad Honnef freuen. Dieses glanzvolle Ereignis nutzt das Bad Honnefer Aalkomitee, um Spenden für vielerlei Anliegen zu sammeln.

Zum zweiten Mail wird eine Bayerin das Bad Honnefer Aalvolk regieren. Das Aalkönigskomitee nominierte Gerda Hasselfeldt als Nachfolgerin von Professor Andreas Pinkwart. Die frühere Bundesministerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages wird am Sonntag, 7. August, als Gerda I. inthronisiert. Nach Rosi Mittermaier, die 2009 als erste Aalkönigin überhaupt auf den Thron gelangte, fischten die Königsmacher mit Erfolg erneut nach einem weiblichen Regenten in bayerischen Gefilden.

Friedhelm Ost, der Sprecher des Aalkönigskomitees, meinte bei der Verkündung der Entscheidung am Rheinufer: „Nach einem einstündigen Telefonat hatten wir Gerda Hasselfeldt an der Angel.“ Hasselfeldt ist seit 2017 Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Ihr Credo: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen in Not zu helfen, ob in Deutschland oder in den vielen Krisen- und Katastrophengebieten der Welt.“