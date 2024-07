Fähre Grafenwerth wird zum Hausboot „Es gibt kein Zurück mehr. Aufgeben ist keine Option“

Eigentlich. Eigentlich ist ein Wort, dass vielen Häuslebauern vertraut sein dürfte. Und eigentlich ist auch ein Wort, das sich bei Eva und Sebastian Gehrlein als Hausböötle-Umbauer etabliert hat. Denn eigentlich wollten die beiden mit dem Umbau der ehemaligen Bad Honnefer Schülerfähre Grafenwerth zum Hausboot schon viel weiter sein. Seit Mai 2023 werkelt das Ehepaar aus Mainz auf der Werft in Remagen am Umbau. Beim ersten Besuch des GA im Oktober 2023 hatte das Paar mal den Sommer 2024 als möglichen Fertigstellungstermin ins Auge gefasst. Heute sieht die Lage anders aus: „Frühjahr nächsten Jahres wäre schon irgendwie schön“, sagen sie. Also spätestens 2027, wenn die Grafenwerth 100-jährigen Geburtstag feiert, wolle man fertig sein, witzelt Eva Gehrlein.