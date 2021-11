Verkehrsbehinderung auf der A3 : Fahrerin fährt auf Auto auf und überschlägt sich

Bad Honnef Am Montag hat es auf der Autobahn 3 einen Autounfall gegeben. Dabei fuhr eine ältere Dame mit ihrem Smart auf ein vorausfahrendes Auto auf. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagvormittag hat es gegen 10.45 Uhr auf der Autobahn 3 rund 200 Meter vor der Ausfahrt Bad Honnef-Linz in Höhe des Autohofs einen Unfall gegeben. Nach Informationen der Redaktion, war die Fahrerin eines SUVs auf der A3 in Richtung Köln unterwegs und wollte die Ausfahrt in Richtung Linz befahren. Zur gleichen Zeit näherte sich eine ältere Dame in ihrem Smart und fuhr auf den SUV auf. Der Smart geriet in einen Graben und überschlug sich.