Stadtjugendring Bad Honnef Diese Ferienfreizeit endete mit einer tollen Überraschung

Unter dem Motto „Helden des Alltags“ lief diesmal die Feriennaherholung des Stadtjugendrings. 135 Kinder nahmen an der zweiwöchigen Veranstaltung teil. Gestern feierten sie Abschiedsfest – und der spendable Bürgermeister Otto Neuhoff schickte den Eiswagen an die drei Standorte. Die Theodor-Weinz-Schule Aegidienberg, die Grundschule mit dem Pfarrheim Sankt Martin in Selhof und das Haus der Jugend in Bad Honnef waren in den beiden vergangenen Wochen die Ausgangspunkte für die Ferienspiele.