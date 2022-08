Neubau der Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef : Festakt zur Einweihung des Schulcampus mit Weihbischof Ansgar Puff

Turnhalle ist im Sommer fertig : Bauarbeiten an neuer Gesamtschule in Bad Honnef sind auf der Zielgeraden Die Bauarbeiten an der neuen Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef sind auf der Zielgeraden. Im Sommer wird auch die neue Turnhalle fertig sein. Parallel bricht auch für die Schüler eine neue Zeit an: Der erste Jahrgang startet Richtung Abitur.