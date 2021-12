Umzug fällt aus : Festkomitee sagt den Bad Honnefer Zug am Karnevalssonntag ab

2022 bleibt der „Fliegende Clown“ des Circus Comicus zu Hause: Der Zug am Karnevalssonntag fällt aus. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Es war zu erwarten, und doch trifft es die Jecken in Bad Honnef hart: Nach den Saalveranstaltungen ist nun auch der Zug am Karnevalssonntag abgesagt.



Es tritt ein, was viele Jecke spätestens seit Mitte der Woche befürchtet hatten: Nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, dass der Sitzungskarneval in der Session 2021/22 ausfällt, werden die Narren in Bad Honnef im zweiten Jahr in Folge auch auf den Zug am Karnevalssonntag verzichten müssen. Das Festkomitee Bad Honnefer Karneval teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass der für Ende Februar geplante Zug bereits jetzt definitiv abgesagt ist.

Diese Entscheidung trifft der Vorstand des Festkomitees Bad Honnefer Karneval in Absprache mit allen Mitgliedsvereinen nach dem „Paukenschlag“ vom Vortag, teilt Festkomitee-Vorsitzender Stefan Jungheim am Donnerstagabend mit. Die Entscheidung sei dem Vorstand nicht leicht gefallen – dennoch sei die „einzig richtige und logische Option“, so das Schreiben des Festkomitees.

Das habe auch der direkte Dialog mit den einzelnen Vertretern der Mitgliedsvereine ergeben. Die aktuelle Situation lasse eine zuverlässige und vor allem verantwortbare Planung für den Karnevalszug im kommenden Jahr nicht zu. Die Gesundheit der Menschen stehe nach wie vor im Vordergrund. Wie berichtet, hatten sich Vertreter des organisierten Karnevals und der Landesregierung am Mittwoch darauf geeinigt, Veranstaltungen mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen – sprich: Sitzungen und Partys – ausfallen zu lassen. Vereine und Künstler, die aufgrund von Absagen finanzielle Einbußen haben, haben die Möglichkeit, dies durch Anträge in Sonderfonds abzufedern.

Wirtschaftlicher Schaden soll klein gehalten werden

Gleichwohl bedeutet die Absage – neben erheblichem bürokratischen Aufwands bei der Beantragung von Hilfen – ein finanzielles Problem. Viele sind in Vorleistungen getreten etwa beim Wagenbau oder der technischen Vorbereitung von Veranstaltungen.

Immerhin, für den Zug wollte das Festkomitee dies offenkundig frühzeitig verhindern. Durch die Absage des Zuges zu diesem Zeitpunkt sei kein besonderer wirtschaftlicher Schaden für das Festkomitee und die ihm angegliederten Vereine zu erwarten, hieß es am Donnerstag. Die zehn Mitgliedsvereine und über sie die rund 2300 organisierten Karnevalisten in Bad Honnef seien noch am frühen Donnerstagabend per E-Mail über die endgültige Entscheidung informiert.

„Als Vollblutkarnevalist blutet mir, genau wie euch allen, das Herz, eine erneute Session ohne unser geliebtes Brauchtum zu erleben. Bei der Absage der Sessionseröffnung waren wir noch alle voller Hoffnung, aber vom Kopf und Verstand ist es die einzig richtige Endscheidung“, so Festkomitee-Vorsitzender Jungheim an die Adresse der Mitgliedersvereine.