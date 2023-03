Stadtfest „Fühl‘ Dich frühlich“ am 1. und 2. April Festsaison in Bad Honnef startet mit Fokus auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadtfeste Bad Honnef

Mit „Fühl‘ Dich frühlich“ startet am 1. und 2. April die Stadtfeste-Saison in Bad Honnef. Marktzeiten am Samstag und Sonntag sind jeweils von 11 bis 19 Uhr, die Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag zusätzlich von 13 bis 18 Uhr. Anreise am besten mit dem ÖPNV, so DB, Stadtbahnlinie 66 bis Endhaltestelle, VRS-Buslinien 560 (Aegidienberg) oder 565 (Linz).

Weitere Veranstaltungen in der Bad Honnefer Innenstadt sind am Freitag, 28. April, der erste Schlemmerabend der Saison (jeweils letzter Freitag im Monat), am 10. und 11. Juni das Rosenfest, kombiniert mit dem Wein- und Genussmarkt auf dem Kirchplatz (ab 8. Juni), der Martinimarkt vom 25. bis 29. Oktober. Von Mitte November bis Anfang Januar 2024 gibt es zudem wieder das Kaminzimmer. suc