Einsatz am Aegidienbergtunnel Tierblut an Zug sorgte für zweistündige Sperrung der ICE-Stecke bei Bad Honnef

Die Blutspuren eines Tieres an einem Zug haben in der Nacht zum Samstag für einen Einsatz von Feuerwehr und Bundespolizei bei Bad Honnef und eine Sperrung der dortigen ICE-Strecke gesorgt. Zuvor seien im Bahnhof Siegburg an einem aus Frankfurt kommenden ICE Blutspuren am vorderen Triebwerk aufgefallen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bad Honnef zu einem GA-Reporter vor Ort. Der Lokführer habe demnach berichtet, in einem Tunnel einen Schlag verspürt zu haben, habe jedoch nicht mehr angeben können, wo genau.