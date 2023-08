Brandeinsatz Feuerwehr rückt zum „Haus im Turm“ in Bad Honnef aus

Die Bad Honnefer Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Gebäudebrand verhindert. Gegen fünf Uhr meldete ein Anrufer bei der Feuerwehr einen Brand am „Haus im Turm“ in der Drachenfelsstraße in Bad Honnef. Die Alarmierung erhielt zunächst den Zusatz „Menschenleben in Gefahr“, da nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden.