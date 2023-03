Einsatzkräfte üben in Rhöndorf Feuerwehrleute kraxeln auf Baustelle den 40 Meter hohen Kranturm hoch

Für Artur Grewe war das Klettern am Kranturm kein Problem. Der 38-jährige Aegidienberger gehört seit 1996 der Feuerwehr an, möchte sich gerne der Fachgruppe „Erweiterte Absturzsicherung“ anschließen; deshalb war er nun mit Begeisterung beim Grundlehrgang dabei, hangelte sich geschickt den Turm empor. Die Kondition holt er sich bei Treppenläufen für Feuerwehrleute. Drei bis vier Wettbewerbe absolviert der Schreiner pro Jahr – 700 Stufen sind in einem 44 Etagen hohen Haus in Berlin zu bewältigen, gar 1400 Stufen hat der Aufzugstestturm in Rottweil, in Oberhof, und in Oberstdorf jagte Grewe schon die Skisprungschanzen hoch. Und dies geschieht stets im „vollen Ornat“ mit angeschlossenem Atemschutzgerät.