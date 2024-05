Linz, Honnef, Königswinter Flohmärkte im Siebengebirge – ein kleiner Überblick

Gleich an zwei Tagen, am Sonntag, 19. Mai, und am Pfingstmontag, 20. Mai, verwandelt sich die Fläche am Obi-Baumarkt im Königswinterer Mühlenbruch in einen Flohmarkt. An beiden Tagen kann zwischen 11 und 18 Uhr gestöbert werden. Einmal im Monat und bis in den Oktober hinein findet der Flohmarkt dann statt. Weitere Termine sind etwa am 16. Juni und am 14. Juli.