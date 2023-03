Alt werden im gewohnten Umfeld Forum Vitales in Bad Honnef informiert über gesundes Leben im Alter

In der Sparte Vorträge reichten die Themen vom situationsgerechten Umbau des eigenen Zuhauses bis zur Mobilität. Und Erste Polizeihauptkommissarin Helene Fuhrmann gab wichtige Hinweise, damit ältere Leute Trickbetrügern nicht auf den Leim gehen. Erstes Gebot: Keine Fremden in die eigene Wohnung lassen, keine Auskunft über Vermögensverhältnisse am Telefon geben, keine Geldüberweisungen vornehmen, stattdessen sich bei einem Schockanruf nicht einlullen lassen, sondern auflegen und sofort die Polizei anrufen. Opfer von Enkeltricks leiden – sie verlieren nicht nur viel Geld, sondern auch seelisch ist es eine schwere Belastung.