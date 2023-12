Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef Frank Brodeßer steht weiter an der Spitze der Wehr

Noch ein bisschen auf ihre offizielle Ernennungsurkunde warten müssen Stefan Scharfenstein und Thomas Weiss. Scharfenstein, der den Stadtteil Aegidienberg nun auch in der Leitung der Feuerwehr vertritt, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Vize-Chef der Wehr bestellt. Weiss, zunächst zum kommissarischen Leiter des Löschzuges Mitte berufen und 2018 in dieser Position bestätigt, wird seine Ernennungsurkunde vorbehaltlich dann bestandener Prüfungen am Institut der Feuerwehr in Münster mit Wirkung zum 19. April 2024 erhalten.