Am 1. Mai Freibad auf Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth startet in die Saison

In Bad Honnef ist der 1. Mai in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht ein Feiertag: Rechtzeitig zum Start in den Wonnemonat und zudem passenderweise zum angekündigten Sonnentag mit prognostizierten Temperaturen bis 27 Grad Celsius beginnt am Mittwochsfeiertag, 1. Mai, die Saison im Freizeitbad Grafenwerth auf der Bad Honnefer Rheininsel gleichen Namens.