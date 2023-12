Nach Aus der Internationalen Hochschule Alternative Schule zieht auf Hochschul-Campus in Bad Honnef

Die Internationale Hochschule (IU) verabschiedet sich nach und nach aus Bad Honnef, doch ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern: Auf dem Hochschul-Campus möchte bereits im kommenden Schuljahr 2024/25 eine Freiraumschule an den Start gehen. Wenn alles klappt, wie von der Gründungsinitiative geplant, bekommt Bad Honnef damit eine zweite Gesamtschule, in Form einer staatlich anerkannten „Ersatzschule“, mit alternativen Lern- und Unterrichtskonzepten und mit integrativem Schwerpunkt. Einen entsprechenden Antrag wollen die Initiatoren noch in dieser Woche persönlich bei der Bezirksregierung abgegeben, teilte Vanessa Dech, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, mit.