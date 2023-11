Freude schenken in Bad Honnef und Königswinter Weihnachtsbäume voller Wünsche für die Kinder

■ Königswinter: Auch in Königswinter warten Geschenkewünsche ab sofort auf „Paten“; organisiert wird die Aktion zum fünften Mal von den Auszubildenden der Stadt, betreut von Sarah Thomas aus dem Fachbereich Soziale Einrichtungen und Ehrenamt. Schon im September waren die Anschreiben an die Familien von 322 Kindern versandt worden, deren Familien zum Beispiel Wohngeld beziehen, die im Haus Heisterbach leben oder in einer der Unterkünfte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Auch hier gilt, dass die Wünsche einen Wert von 25 Euro nicht überschreiten sollen. Vier Weihnachtswunschbäume gibt es im Stadtgebiet. Bewährte Standorte der Bäume sind der Rewe-Markt Fickeis in Oberpleis, die Kreissparkasse Oberpleis, der Rewe-Markt in Ittenbach sowie der Saunapark Siebengebirge. Zusätzlich gibt es den digitalen Weihnachtsbaum auf der Homepage der Stadt: Der virtuelle Weihnachtsbaum ist unter www.wunschbaumkoenigswinter.de abrufbar. Dabei zeigen rote Weihnachtskugeln noch offene Wünsche an.