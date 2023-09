Demo durch die Innenstadt Bad Honnefer streiken fürs Klima

Jan ist zum globalen Klimastreik von Fridays for Future in Bad Honnef gekommen, obwohl er dafür Fehlstunden bekommen wird. Denn für Schulen ist Klimastreik inzwischen kein Grund mehr, dem Unterricht fernzubleiben. Der Schüler war am Freitagnachmittag bei der Demonstration dabei, die die Fridays-for-Future-Bewegung Bad Honnef zusammen mit der Umweltgruppe Siebengebirge organisiert hat. Unter dem Titel „Die Erde brennt“ zogen die Demonstranten, angeführt von Aribert Peters und Tobias Thürer, von der Rommersdorfer Straße Richtung Marktplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Dort sagte Jan vor den rund 30 Anwesenden: „Viele aus meiner Klasse wussten nicht, dass es Fridays for Future auch in Bad Honnef gibt. Und genau wie am 3. März demonstrieren wir heute für das 1,5 Grad Ziel.“ Zum Schluss appellierte er noch, herumliegenden Müll aufzusammeln und zu entsorgen sowie auf die Umwelt zu achten. „Jeder kann etwas zum Klimaschutz beitragen, egal ob klein oder groß.“