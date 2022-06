Foodtruck auf dem Festival : Frittenbude aus Bad Honnef verkauft Pommes bei Rock am Ring

Frittenbude aus Bad Honnef verkauft Pommes bei Rock am Ring

Inga und Tristan de Cap haben bei Rock am Ring ihren Foodtruck aufgestellt. Foto: Andreas Dyck

Bad Honnef/Nürburg Zwischen wummernden Bässen und sägenden Gitarrenriffs liegt der Geruch von frittierten Pommes in der Luft. Auf dem Festivalgelände von Rock am Ring haben Tristan und Inga de Cap aus Bad Honnef ihren Foodtruck „Frittamin B“ aufgebaut.

In gleichmäßigem Takt schwingt der Wagen leicht auf und ab, während die Mitarbeiter an der Fritteuse zur Musik der Sportfreunde Stiller hüpfen. Drei Tage lang gehen hier rund 5000 Portionen Fritten über die Theke und versorgen hungrige Festivalbesucher. 1600 Kilogramm Kartoffeln hat der Truck für das Wochenende geladen. Der Weg zum Festival war steinig, wie der 40-Jährige schildert. „Mit einem Produkt wie Pommes ist es schwer, sich für ein solches Event zu bewerben“, sagt er. Pommes seien schließlich ein Allerweltsprodukt und die Konkurrenz riesig. „Ich bin denen so lange auf den Geist gegangen, bis es geklappt hat“, sagt er.