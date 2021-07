Nach Schließung der Geburtsstation : „Frühe Hilfen“ in Bad Honnef besucht neue Eltern zuhause

Bad Honnef Nach der Schließung der Geburtsstation in Bad Honnef organisiert die Stadt das Angebot der Frühen Hilfen neu. Mitarbeiter der Frühen Hilfen besuchen frischgebackene Eltern zuhause.

Ab August erhalten junge Familien in Bad Honnef ihr Begrüßungsgeschenk nun auf Wunsch als persönlichen Service durch „Hallo Baby“ an der Haustür überreicht, so Marion Kramer, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen der Stadt Bad Honnef. Diese „Lieferung“ übernimmt wie bisher das Ehrenamtsteam des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) e.V. Rhein-Sieg.

In einem Stoffbeutel stecken winzige Söckchen, ein Knuddelbär für das Baby sowie ein Begrüßungsschreiben des Bürgermeisters und Informationsmaterial rund um Geburt, Gesundheit und Erziehung in übersichtlicher Form. Die Baby­strümpfe strickt übrigens seit Beginn im Jahre 2007 die mittlerweile über 80-jährige Gertrud Ünaler.

„Die Idee des Besuches an der Haustür ist, dass sich daraus bei Bedarf ein ungezwungenes Gespräch zu den aktuellen Fragen entwickeln kann, zum Beispiel, wann und wo Angebote der Eltern-Cafés stattfinden. Gerade in der ersten Zeit mit einem Neugeborenen haben Mütter, Väter und Geschwister viele Herausforderungen zu meistern“, sagte Kramer. „Das zentrale Geschenk des Bürgermeisters umfasst deshalb die konkrete unbürokratische Unterstützung im Rahmen der Frühen Hilfen Bad Honnef. Zugleich baut das Ehrenamtsteam des SKF Rhein-Sieg Brücken zu den Angeboten der Fachberaterin Frühe Hilfen, etwa zur Vermittlung einer Familien- hebamme, der Stillberatung oder der gesundheitsorientierten Familienbegleitung.“ Rita Rixen-Willmann vom Sozialdienst katholischer Frauen, die als Einsatzkoordinatorin Ehrenamtliche und Eltern zusammenbringt, meinte: „Wir haben überlegt, wie das Team ,Hallo Baby‘ trotz der Schließung der Geburtsstation im Honnefer Krankenhaus auch künftig Kontakt zu den Eltern herstellen kann, ohne den Eltern auf die Pelle zu rücken.“ Die Familien erhalten nun Post von der Koordinationsstelle Frühe Hilfen der Stadt Bad Honnef mit Glückwunsch und Terminvorschlag.

Rita Rixen-Willmann: „Wir kommen auch ein zweites Mal.“ Die Ehrenamtichen bleiben an der Tür stehen, gratulieren und übergeben ihr Päckchen. „Werden sie hereingebeten, dann kann das ein richtiges Gespräch werden.“ Die Eltern eines Neugeborenen können das Begrüßungsgeschenk auf Nachfrage auch an anderen Stellen erhalten – zum Beispiel im Beratungszentrum Kurhaus.

Rita Rixen-Willmann lobte die Vielfalt der angebotenen Hilfe in Bad Honnef. „Seit Sommer 2020 werden im Beratungszentrum Frühe Hilfen weitergehende Beratungs- und Unterstützungsangebote an einem zentralen Ort in Bad Honnef, dem Kurhaus, vorgehalten. Bald können werdende und junge Familien sowie Einzelpersonen die niedrigschwelligen und größtenteils kostenfreien Angebote wieder in Anspruch nehmen“, so Marion Kramer. „Wir konnten seit 2008 die Angebote der Frühen Hilfen stetig weiterentwickeln.“