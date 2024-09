Ehepaar aus Bad Honnef verliert 90.000 Euro Früherer Briefträger lässt Geld aus Rechnungen auf sein Konto fließen

Die Opfer hatten die Rechnung über gut 90.000 Euro zügig per Überweisung beglichen. Dennoch flog ihnen nach einigen Tagen eine Mahnung ins Haus. Glaubte das betroffene Ehepaar aus Bad Honnef zunächst noch an ein Versehen, wurde den beiden schnell klar, dass sie zum Opfer eines perfiden Betrugs geworden waren: Vor einem Schöffengericht am Bonner Amtsgericht ist nun ein 35-jähriger Mann aus Trier wegen seiner Beteiligung an den Taten zu zweieinhalb Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand ihn der Geldwäsche in drei Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung für schuldig und ordnete die Einziehung von gut 90.374 Euro für die Hauptgeschädigten sowie eine Vermögensabschöpfung von weiteren 115.634 Euro an.