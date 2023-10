Künstlerehepaar Sascha und Ingo Maas Gelungenes Cuvée aus Kunst und Wein aus dem Siebengebirge

„Der Trachyt ist einzigartig im deutschen Weinbau“, sagt Felix Pieper, „das gibt es nur am Drachenfels.“ Dadurch seien die Weine von Anfang an sehr gut ausbalanciert. Es habe ihn immer genervt, dass das Siebengebirge nicht ernst genommen wurde als Weinanbaugebiet. Mit seinem Know-how habe er dann ambitioniert losgelegt. Mittlerweile spielt Pieper in der Liga ganz oben.