Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus Rhöndorf : Geschäftsführerin Corinna Franz wechselt zum Landschaftsverband

Corinna Franz verlässt die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Foto: Frank Homann

Rhöndorf Ein Wechsel steht an an der Spitze der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf: Nach 17 Jahren im Amt wechselt Geschäftsführerin Corinna Franz zum Landschaftsverband. Dort wird die promovierte Historikerin Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege.



Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Sie gehe „mit Wehmut“, freue sich aber zugleich auf die neue Aufgabe: Nach 17 Jahren im Amt verlässt Geschäftsführerin Corinna Franz die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf. Franz wird Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege beim Landschaftsverband (LVR). Sie war Ende Dezember von der Landschaftsversammlung Rheinland zur Nachfolgerin von Milena Karabaic, die den Posten seit 2006 bekleidet hatte und in den Ruhestand wechselt, gewählt worden. Das teilte der LVR mit.

Franz studierte Geschichte, Politische Wissenschaften und Öffentliches Recht in Bonn, Freiburg, Berlin und Bordeaux. 1997 promovierte sie in Bonn. Sie war unter anderem Referentin für Zeitgeschichte am Deutschen Historischen Institut in Paris. Seit 2004 ist sie als Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf tätig, seit 2012 zudem als nebenamtliches Mitglied des Vorstandes. Ihre Nachfolge ist aktuell noch offen.

Neue Ausstellung wurde 2017 eröffnet

Ihre Zeit in Rhöndorf sei geprägt gewesen von dem erfolgreichen Ansinnen, das Haus nach dem Regierungsumzug neu aufzustellen, so Franz zum GA. Bekanntlich waren der Besuch des Wohnhauses des ersten Bundeskanzlers am Zennigsweg sowie die angegliederte Stiftung samt Ausstellung vor dem Umzug der Regierung nach Berlin fast ein Pflichttermin für zahlreiche Besuchergruppen; nach dem Regierungsumzug waren die Besucherzahlen zunächst deutlich eingebrochen.

Neuer Dienstsitz ist Köln

Zur Neuausrichtung des Hauses gehörte allem voran die neu konzipierte Dauerausstellung im ergänzten Stiftungsgebäude, die am 19. April 2017, also am 50. Todestag Konrad Adenauers, eröffnet wurde und sich seither großer Beliebtheit erfreut. Zusätzlich zur analog-digitalen Ausstellung setzt das Haus auf zahlreiche neue digitale Formate für Erwachsene, Familien und Kinder, zumal während des Lockdowns. Erst jüngst wurde darüber hinaus das „Adenauerportal“ unter www.konrad-adenauer.de, gemeinsam mit der Berliner Konrad-Adenauer-Stiftung als Verantwortliche, umfangreich überarbeitet. Geplant ist auch ein „Schaufenster“ der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in der Hauptstadt.