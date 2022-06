Ballettschule Wien-Fischer Bad Honnef : Als Tänzer ist Lukas Himmelbach stets der „Hahn im Korb“

Lukas Himmelbach ist ein begeisterter und begabter Balletttänzer. Am Sonntag steht er erneut bei der Jahresaufführung der Ballettschule Wien-Fischer auf der Bühne. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Seit 18 Jahren ist er der „Hahn im Korb“ - jedenfalls was sein Hobby angeht. Lukas Himmelbach ist der einzige aktive Tänzer in der Bad Honnefer Ballettschule Wien-Fischer. Was ihn am Ballett so fasziniert und dass man sich dafür ordentlich halten muss, erzählt der junge Mann aus Unkel im Gespräch mit dem GA.