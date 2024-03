Gewerbegebiet Dachsberg in Aegidienberg Diebe schlitzen Sattelschlepper auf und stehlen Fernseher

Die Planen mehrerer Sattelschlepper, die im Gewerbegebiet Dachsberg in Aegidienberg abgestellt waren, sind am Wochenende aufgeschlitzt worden. Aus einem stahlen die Täter mehrere Flachbildfernseher, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach schlitzten die Verdächtigen die Seitenplane des Sattelschleppers am Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr auf und öffneten gewaltsam die Verplombung der rückwärtigen Anhängertüre. Die Diebe stahlen eine noch unbekannte Anzahl von Fernsehern, vor dem Lkw lagen mehrere Verpackungskartons auf dem Boden.