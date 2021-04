„Gewitter im Kopf“ : Youtube-Stars aus dem Siebengebirge bekommen eigene Doku-Reihe

Siebengebirge Mit ihrem Kanal „Gewitter im Kopf“ wurden Jan Zimmermann und Tim Lehmann aus dem Siebengebirge zu YouTube-Stars. Nun bekommen sie eine eigene Doku-Reihe bei Joyn - und machen sich auf die Suche nach der großen Liebe.

Nach dem steilen Aufstieg ihres Kanals „Gewitter im Kopf“ wagen sich die Youtube-Stars Jan Zimmermann und Tim Lehmann aus dem Siebengebirge nun auf eine neue Plattform. Wie der Streaminganbieter „Joyn“ mitteilte, werden die zwei YouTuber ab dem 28. Mai in der Serie „Gewitter im Herz“ zu sehen sein.

Die Youtube-Videos produzieren Jan und Tim selbst: „Da kümmern wir uns um alles: Planung, Video-, Tonaufnahme, Schnitt und alle sonstigen Abwicklungen.“ Das änderte sich mit der Zusammenarbeit mit Joyn. „Die Dreharbeiten haben sich vor allem darin unterschieden, dass es ein richtiges Kamerateam und Tonteam gab, abgesehen davon auch eine Produktion und Regie, die die Drehs über Monate hinweg plante“, so die zwei Youtuber.

In der Serie zeigen sich Jan und Tim, so verspricht es Joyn, von ihrer romantischen Seite. In den insgesamt sechs Episoden denkt sich Tim jeweils eine Methoden aus, um seinem Freund Jan zur großen Liebe zu verhelfen. Neben einem Flirt-Coach besuchen die Freunde hierbei auch eine Domina sowie eine Liebeshexe.