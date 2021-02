Umgestaltete Insel Grafenwerth : Gibt es Hochwasserschäden am neuen Spielplatz in Bad Honnef?

Umgestaltung der Insel Grafenwerth

Bereits im Jahr 2017 wurde die Umgestaltung der Insel Grafenwerth von Bad Honnefer Stadtratsmitgliedern diskutiert. 3,3 Millionen Euro wurden als Investitionen veranschlagt. Unter dem Titel „Grünes Juwel in neuem Glanz“ hatte sich die Stadt zudem Fördermittel gesichert – zwei Millionen Euro flossen als Förderung aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“. Der BUND kritisierte die Planungen im August 2019 deutlich und reichte im Januar 2020 schließlich Klage gegen die landschaftsrechtliche Befreiung durch die Kreisverwaltung in Siegburg für den Insel-Umbau ein. Im Februar 2020 hatte das Verwaltungsgericht Köln per Zwischenentscheidung den sofortigen Stopp der Arbeiten auf der Insel Grafenwerth abgelehnt. Das Verwaltungsgericht kritisierte aber zugleich die Sitzstufenanlage am Westufer und die Veranstaltungswiese. Daraufhin wurde umgeplant. Zum Bauabschnitt eins – der Nordspitze – lehnte das Gericht den Eilantrag im Dezember vergangenen Jahres ab. Die Umgestaltung der Insel soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bislang wurden bereits Wege erneuert, Spielinseln errichtet und neue Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen.