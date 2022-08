Bewerbung weiter möglich : Glasfaserausbau in Bad Honnef soll laut Telekom bald starten

An Verteilerkästen, hier in der Rhöndorfer Straße, wirbt die Telekom für ihr Glasfaser-Projekt in Bad Honnef. Die Bauarbeiten sollen zur Verlegung der schnellen Datenleitungen beginnen bald. Foto: GA/Lydia Schauff

Bad Honnef Bad Honnefer bekommen Glasfaserleitungen in die Häuser gelegt. Dafür kann man sich als Bad Honnefer noch bis 31. Dezember anmelden. In rund acht Wochen sollen die Arbeiten beginnen.

Wenn alles klappt, könne voraussichtlich in rund acht Wochen mit dem Glasfaserausbau begonnen werden. „Ab dem ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung der letzten Ausbaustufe rechnen wir aktuell mit 15 Monaten“, so der Sprecher weiter. Im Frühjahr 2024 könnten die Bad Honnefer, die im Stadtzentrum leben und sich für den Glasfaseranschluss registriert haben, dann von dem schnellen Internet profitieren. Die Registrierung für den Anschluss ist auch nach wie vor noch möglich. Wer das bis zum 31. Dezember macht, der könne die Kosten von knapp 800 Euro für das Legen des Anschlusses bis ins Haus (Fiber to home, kurz FFTH) sparen.

Für jeden Anschluss soll in Bad Honnef ein Baum gepflanzt werden

Von dem Glasfaserausbau der Telekom in Bad Honnef profitieren übrigens nicht nur Internetnutzer, sondern auch der Stadtwald. Für jeden verlegten Glasfaser-Anschluss will die Deutsche Telekom als Teil des aktuellen Ausbauvorhabens dort einen Baum pflanzen, wie das Unternehmen mitteilte. Das sind also nach derzeitigem Stand mehr als 1500 Bäume. Theoretisch könnten es rund 5000 sein, wenn alle Honnefer, die das Angebot in Anspruch nehmen könnten, das auch machten. Perspektivisch solle laut einer Aussage von Bad Honnefs Wirtschaftsförderin Johanna Högner aus dem März der Glasfaserausbau auch in anderen Stadtteilen in Angriff genommen werden.