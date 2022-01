Gymnasium Nonnenwerth : Demo gegen Schließung der Schule verspätet gestartet

Am Montagmorgen sammelten sich die Demonstrierenden in Bad Honnef. Foto: Claudia Sülzen

Bad Honnef Am Montag haben sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth versammelt, um gegen die Schließung ihrer Schule zu demonstrieren. Einige Schüler sollen zuvor Probleme gehabt haben, von der Insel nach Bad Honnef überzusetzen.

Der Beginn der Demonstration von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Nonnenwerth hat sich am Montagmorgen verzögert. Grund dafür ist nach eigenen Aussagen der Teilnehmer, dass einige Schüler am Morgen nicht von der Insel Grafenwerth aus auf Bad Honnefer Seite übersetzen konnten. Nach Informationen der Teilnehmer soll ein Security-Dienst die Schüler nicht durchgelassen haben.

Die Strecke der Demo führt von der Endhaltestelle an der Insel Grafenwerth bis zum Markt in Bad Honnef. Die Schüler ziehen über die Fußgängerbrücke zur Alexander-von-Humboldt-Straße, weiter über Austraße, Bahnhofstraße und Hauptstraße bis schließlich zum Markt. Auf dem Markt soll eine Abschlusskundgebung stattfinden. Die Polizei war am Morgen bereits in der ganzen Stadt präsent. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit 700 bis 1500 Teilnehmern.