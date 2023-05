In Rottbitze mit zwei Glasflaschen niedergeschlagen Goldkettenraub in Bad Honnefer Monteursunterkunft

Die Anklage geht dabei von folgendem Szenario aus: Am Abend des 12. März vergangenen Jahres ließ eine größere Gruppe auswärtiger Monteure den Tag im Foyer ihrer Unterkunft ausklingen. Unter den Anwesenden sollen auch der Angeklagte und dessen unbekannter Komplize sowie das spätere Opfer gewesen sein. Gemeinsam tranken die Männer das ein oder andere Glas. Gegen 21 Uhr stand der Geschädigte dann auf und ging zum Ausgang. Die beiden Täter – so nimmt es die Staatsanwaltschaft an – hatten sich zuvor verabredet den Mann zu überfallen.