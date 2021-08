Insel Grafenwerth : Feuerwehr suchte mit Booten und Hubschrauber nach Person im Rhein

An der Insel Grafenwerth soll sich eine Person im Rhein befinden. Foto: Ralf Klodt

Insel Grafenwerth Am Montagabend benachrichtige ein Angler auf der Insel Grafenwerth die Feuerwehr. Im Rhein solle sich eine Person befinden. Einsatzkräfte mit Booten und einem Hubschrauber suchten das Gebiet ab - gefunden wurde niemand.

Am Montagabend gegen 21.15 Uhr hat ein Angler auf der Insel Grafenwerth die Feuerwehr benachrichtigt. Im Bereich der Nordspitze soll der Angler eine Person im Rhein gesehen haben. Die Feuerwehren Bonn, Königswinter und Niederkassel waren am Abend zugegen, um die vermisste Person zu suchen. Auch das Deutsche Rote Kreuz sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft waren im Bereich des Yachthafens an der Insel im Einsatz.