Dauerstreit um Bad Honnefer Rheininsel : Verwaltungsgericht untersagt Grafenwerth-Konzerte an Pfingsten

Als Ort der Erholung ist die Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth bei Einheimischen wie Besuchern sehr geliebt. Foto: Frank Homann

Bad Honnef/Köln Die drei Konzerte während des Pfingstwochenendes auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth sind vom Verwaltungsgericht Köln untersagt worden. Patti Smith, Andreas Vollenweider und ein Klassik-Ensemble um Solist Colin Pütz dürfen damit nicht auftreten.

Die drei Konzerte am Pfingstwochenende auf der Rheininsel Grafenwerth in Bad Honnef dürfen nicht stattfinden. Mit einer sogenannten Zwischenentscheidung hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln am Donnerstagnachmittag angeordnet, dass sämtliche Vorbereitungshandlungen für die Konzerte einzustellen sind. „Es hat in der Zwischenentscheidung mitgeteilt, den endgültigen Beschluss den Beteiligten noch heute zuzustellen“, erklärte Leonie Galler, Stellvertretende Pressesprecherin des VG.

Die Konzerte „Klassik auf der Insel“ mit dem Kölner Kammerorchester und Solist Colin Pütz am Samstag, Andreas Vollenweider & Friends am Sonntag und Patti Smith am Montag sind somit vorerst untersagt, allerdings können die Beklagten Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen. Zur Begründung der Zwischenentscheidung hat das Gericht ausgeführt, es sei möglich, dass schon durch den weiteren Aufbau der Einrichtungen Schutzgüter der Landschaftsschutzgebietsverordnung oder anderer naturschutzrechtlicher Regelungen irreversibel verletzt würden. Der Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts erst kurz vor dem ersten Konzert sei allein auf das Verhalten des Rhein-Sieg-Kreises, des Veranstalters und der Stadt Bad Honnef zurückzuführen. Der Kreis habe erst am Montag dieser Woche die Erlaubnis für die Durchführung der Konzerte erteilt. Gegen diese Erlaubnis richtet sich der Eilantrag des BUND. Und: Bis vor einer Woche seien die Kreisverwaltung und die Stadt Bad Honnef davon ausgegangen, die Konzerte könnten ohne eine solche Erlaubnis stattfinden. Erst am Donnerstagvormittag hatte das VG den Eingang des Eilantrags am Verwaltungsgericht auf GA-Anfrage bestätigt.

Indes riss die Kritik an der erneuten Klage der BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg und an deren Kreissprecher Achim Baumgartner nicht ab. Wie die FDP Bad Honnef erklärte, seien die Menschen in der Kurstadt „entsetzt darüber, dass Herr Baumgartner als Vertreter des BUND ihre Insel, die seit langen Zeiten auch ein Treffpunkt für Kultur war und bleiben soll, diesen Status aberkennen lassen will“, erklärten die Freidemokraten. „Damit will er ihnen Feste und Feiern und am liebsten das Betreten der Insel überhaupt verwehren. Obwohl sie diese Konzerte und ihre Insel ohne Auto zu Fuß, also umweltschonend erreichen können“, so der FDP-Stadtverband weiter.

Dass der Umweltverband sich des Mittels des Eilverfahrens bediene, um seit Jahren bekannte Konzerte zu verhindern, erwecke den Anschein, dass „es ihm weniger um den sehr wichtigen Naturschutz geht, als darum, den Kulturschaffenden, der Stadt und den Besuchern der Konzerte eine Freude zu nehmen“, erklärte die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Westig. „Damit macht er sich und leider auch den von ihm vertretenen BUND unglaubwürdig.“ Die Tiere, die rund um Grafenwerth leben, hätten sich „an viele Menschen, die auf der Insel mit Schiffen ankommen, oder dort laufen und/oder spazieren gehen, Schwimmen oder Tennis spielen, grillen oder einfach den Rhein genießen, besser gewöhnt als uns manche Naturschützer glauben machen wollen“, so die FDP.

BUND verteidigt erneute Klage gegen Grafenwerth-Konzerte

Achim Baumgartner verteidigte indes am Donnerstag die erneute Klageeinreichung. Der BUND schreite im Kontext der fortschreitenden Klimakatastrophe und des damit verbundenen Artensterbens „nach mehrmaligen Versuchen den Konflikt seit August 2021 auf dem Verwaltungswege zu klären, gegen die rechtswidrig geplante und kommerzielle Nutzung eines unter Schutz stehenden Naherholungsgebietes ein“, erklärte Baumgartner. Das Gericht bestätige zudem, dass „die zuständigen Verwaltungen geltendes Recht ignoriert und nicht angewandt haben“, sagte der BUND-Kreissprecher.