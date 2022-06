Zaz und Nick Mason spielen nicht in Bad Honnef : Grafenwerth-Konzerte ziehen nach Köln um

Leer bleibt die Wiese auf der Insel Grafenwerth am 1. und am 2. Juni. An diesen Tagen sollten Zaz und Nick Mason ein Konzert geben. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die für die Open-Air-Konzerte auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth in der vergangenen Woche aufgebaute Bühne ist wieder verschwunden. So rasch wird sie auch nicht zurückkehren: Die für Anfang Juli geplanten Konzerte von Zaz und Nick Mason sind nach Köln verlegt.

Die gute Nachricht für Musikfans lautet: Die beiden noch ausstehenden Grafenwerth-Konzerte finden statt – allerdings nicht auf der Bad Honnefer Rheininsel, sondern beide in Köln. Wie Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz dem General-Anzeiger sagte, singt die französische Hitparadenstürmerin Zaz am Freitag, 1. Juli, zusammen mit Special Guest Estrela Gomes um 20 Uhr im Palladium in Köln, Schanzenstraße 36. Einen Tag später, am Samstag, 2. Juli, gastiert Pink-Floyd-Mitbegründer Nick Mason mit seiner „Saucerful of Secrets“-Tour, um 21 Uhr im Kölner E-Werk, Schanzenstraße 37, vis-à-vis des Palladiums. Das Stadtjugendring-Festival R(h)einspaziert hingegen soll kommende Woche eine Genehmigung bekommen, hieß es am Freitag auf GA-Anfrage beim Rhein-Sieg-Kreis.