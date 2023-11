Sanierung abgeschlossen Neue Zeitkapsel in Bad Honnefer Grafenwerthbrücke versteckt

Dieses Rätsel hatte sich lange, sehr lange gegen eine Auflösung gewehrt: Im Juni vergangenen Jahres hatten die Restauratoren der Bad Honnefer Grafenwerthbrücke eine überraschende Entdeckung gemacht. Während der aufwendigen Sanierungsarbeiten an dem 1912 fertiggestellten Baudenkmal entdeckten sie – hinter einer Tafel unterhalb eines Brückenbogens versteckt – eine Zeitkapsel. Inhalt: völlig unbekannt. Erst als die 600 Grad Celsius heiße Luft eines Heißluftföhns und später eine Zange auf das in keinem Bauplan aktenkundige Kupferrohr einwirkten, gab es sein Geheimnis preis: 107 Jahre alte Zeitungen, Münzen, Konstruktionspläne – und Rheinhochwasser. Am Freitagnachmittag nun ist eine neue Zeitkapsel, angereichert unter anderem mit den Informationen aus alter Zeit sowie von heute, in die Brücke eingelassen worden. Denn: Die Sanierung ist abgeschlossen.