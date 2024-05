Schwierige Löscharbeiten Nach Großbrand in Bad Honnef sind Anwohner weiter ohne Strom

Update | Bad Honnef · Es war kein Einsatz wie jeder andere: Mehr als 100 Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Donnerstag in Bad Honnef die Flammen im Keller einer Wohnanlage an der Hauptstraße bekämpft. Was den Einsatz in der Innenstadt schwierig machte und wie es jetzt weiter geht.

02.05.2024 , 18:30 Uhr

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge