Große Spendenbereitschaft im Siebengebirge Sogar Puten flatterten bei der Tafel herein

Wie nötig das ist, zeigen die Zahlen. Als vor 15 Jahren, im Dezember 2008, die Bad Honnefer Tafel ins Leben gerufen wurde, startete das Tafel-Team mit 35 zu versorgenden Familien, was um die 100 Personen bedeutete. Damals lag fast ein Jahr Vorbereitung hinter der AWO – Gespräche mit Kirche und Stadt, Vorbereitungen mit Anmietung der Räume, Kauf der Einrichtung, Anwerbung von ehrenamtlichen Helfern und Akquisition von Lebensmittelmärkten, die künftig Ware für diesen Zweck zur Verfügung stellen würden. Lemaire: „Schnell erhöhte sich die Zahl, bald waren es 50, 60, 70 und mehr Familien, die das kostenlose Angebot nutzten. Damals gab es noch reichlich Obst, Gemüse und sonstige Produkte, die den Kunden mitgegeben werden konnten. Mit der ersten Flüchtlingswelle stieg die Zahl der Bedürftigen auf über 100, pendelte sich dann auf 80 bis 90 ein.“ Anfang 2020 haben die Tafel-Aktiven nach nur drei Wochen Pause wegen Corona mit Reorganisation und Hygienekonzept die Ausgabe fortgesetzt. Aber eine weitere Herausforderung in der Tafel-Geschichte folgte recht bald: „Die nächste Flüchtlingswelle brachte 2021 der Krieg in der Ukraine; inzwischen geben wir Lebensmittel an circa 280 Haushalte in der Spitze mit etwa 350 bis 400 Menschen ab.“