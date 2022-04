Stadtfest „Fühl Dich frühlich“ in Bad Honnef : Großer Andrang in der Innenstadt nach der Corona-Zwangspause

So voll war die Innenstadt schon lange nicht mehr. Vor allem am Sonntag füllte sich die Bad Honnefer City bei „Fühl Dich frühlich“. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Als hätte es Corona nie gegeben: Beim ersten Stadtfest in der Bad Honnefer Innenstadt nach den Absagen in den beiden Vorjahren füllte sich die Stadt vor allem am Sonntag. Für die Einzelhändler, die unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben, war es ein Neustart nach Maß. Und es soll nicht das letzte Fest gewesen sein in diesem Jahr, so die Veranstalter.