Trauer um Burkhard Hoffmeister : Grünen-Politiker aus Bad Honnef stirbt im Alter von 67 Jahren

Bad Honnef Mehr als zwei Jahrzehnte war er Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen in Bad Honnef. Am Donnerstag ist Burkhard Hoffmeister im Alter von 67 Jahren gestorben. Bereits als Student war er politisch aktiv.

Erst Ende November hatte er sich aus freien Stücken aus seinen Parteiämtern zurückgezogen. Am Donnerstag ist Burkhard Hoffmeister, Urgestein und jahrzehntelanger Aktivposten von Bündnis 90/Die Grünen, während eines Krankenhausaufenthaltes gestorben. Hoffmeister, der vor mehr als einem Vierteljahrhundert Bad Honnef zu seiner Wahlheimat gemacht hatte, wurde 67 Jahre alt. Er hinterlässt Frau, Sohn und Tochter.

Bereits als Student der Archäologie sowie später der Fächer Geschichte und Sport auf Lehramt war Hoffmeister politisch aktiv. Er blieb dies auch während seines ganzen Berufslebens, so direkt nach der Universität zunächst als Gastronom in der legendären Gaststätte „Köller“ in Bonn und später unter anderem als international tätiger Unternehmensberater.