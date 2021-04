Schnee im Siebengebirge : Gruß aus der Arktis

Bad Honnef Ein Kälteeinbruch bringt nach einer frühlingshaften Woche eine geschlossene Schneedecke ins Siebengebirge. Meteorologe Karsten Brandt bezeichnet dies als „Sondersituation“.

Winterjacke statt T-Shirt: Nach einer Woche mit Frühlingstemperaturen erlebten die Autofahrer im Siebengebirge am Dienstag und Mittwoch eine frostige Überraschung. In den Höhenlagen waren die Straßen zum Teil vereist, rund um Oelberg, Löwenburg und auch im Park von Kloster Heisterbach lag am Morgen eine geschlossene Schneedecke, dazu herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Auch, wenn der April bekanntlich macht, was er will: Ist das noch normal? „Schneefall im April ist erstmal nichts Ungewöhnliches“, sagt der Bonner Meteorologe Karsten Brandt. „Die Menge an Schnee, wie wir sie momentan haben, allerdings schon.“ Etwa alle zwei bis drei Jahre, so Brandt, fielen im April ein paar Zentimeter Schnee. Alle fünf bis zehn Jahre müsse man jedoch mit stärkerem Schneefall, wie es ihn diese Woche gab, rechnen. Zuletzt gab es im Siebengebirge im April 2016 eine ähnliche Wetterlage mit vergleichbaren Schneemengen, erinnert sich Brandt. Eine „Sondersituation“ sei die aktuelle Wetterlage insbesondere mit Blick auf die großen Temperaturunterschiede im Vergleich zur vergangenen Woche. Von Werten um die 24 Grad auf einstellige Minusgrade – die massiven Schwankungen könnten die schon aufblühende Natur schädigen, befürchtet Brandt, darunter die Süß- und Sauerkirschen sowie die Weinstöcke. Hierin liege die Gefahr des Klimawandels: höhere Durchschnittstemperaturen führen zu einer früheren Blüte; plötzlich auftretender Frost zerstört dann die Ernte.