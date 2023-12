Experten-Tipps aus Bad Honnef Filmemacher geben Filmempfehlungen für die Weihnachtstage

Filmen, sich Geschichten ausdenken, das war schon von Jugend an eine Leidenschaft für die Bad Honnefer Jaco und Marvin Beydemüller. Zum Beruf wird das Filmen für die beiden Brüder aber erst über Umwege. Jaco merkt, dass die begonnene Physiotherapeutenausbildung nicht seine Erfüllung ist und beginnt bei einer Filmproduktionsfirma in München, die damals unter anderem die Castingshows Germanys Next Topmodel und Popstars produziert hat, zu arbeiten. Auch Marvin kündigt seinen Job im Kaufmännischen, macht eine Weiterbildung im Kölner Filmhaus und folgt seinem Bruder nach München. Mittlerweile leben die Brüder in Köln, sind als Werbefilmer selbstständig und haben zwei Kurzfilme in Eigenregie gedreht. Der GA hat die Beydemüllers gefragt, welche Filme sich über die Weihnachtstage für einen Filmabend anbieten.