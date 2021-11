Zukunft der Schule ungewiss : Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth demonstrieren gegen Schließung

Bad Honnef Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth haben sich am Mittwochmorgen zusammengeschlossen und gegen die drohende Schließung ihrer Schule demonstriert. Von Schulträger Peter Soliman fordern sie, dass dieser die Zukunft der Schule sichert.

