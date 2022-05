Brief des Bürgermeisters : Rettung des Gymnasiums Nonnenwerth offenbar gescheitert

Gymnasium Nonnenwerth vor dem Aus : Eltern machen in Solimans Heimat auf Situation aufmerksam Eltern von Nonnenwerther Schülern haben im Kulturausschuss der Stadt Meerbusch auf die drohende Schließung des Gymnasiums hingewiesen. Träger Peter Soliman, in anderer Angelegenheit zur Sitzung geladen, trafen sie aber nicht an.