Früheres Hotel Dell So steht es um den ehemaligen Kaisers-Standort in Bad Honnef

Darüber, wie der aktuelle Stand um das Gebäude in der Hauptstraße 42, in dem sich ehemals eine Kaisers-Filiale befand, ist in den vergangenen Monaten viel spekuliert worden. In dem Haus an der Ecke zur Bahnhofstraße herrscht seit Langem vor allem eines: Stillstand. Die Stadt kann nach eigenem Bekunden wenig tun, um daran etwas zu ändern: „Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit und daher auch keinen Anlass, den Rechtsweg zu bemühen“, heißt es auf Nachfrage. Dass aus dem Haus eine Bauruine werden könnte, „ist derzeit nicht erkennbar“.