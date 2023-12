Sachbeschädigungen und tätliche Übergriffe Heimbewohner aus Bad Honnef muss sich vor Gericht verantworten

Weiterhin soll er gegen die Weisungen seiner Führungsaufsicht gekifft und dann Steine auf das Glasdach der Kunstwerkstatt geworfen haben. Laut Anklage gingen durch dadurch zehn Glasscheiben zu Bruch. Die weiteren Vorwürfe betreffen Übergriffe auf Mitbewohner. So soll er einen Mann angeschrien und zu Boden geschubst, einen anderen beschimpft und in den Rücken getreten haben. Eine Frau soll er an einem weiteren Tag unvermittelt angegriffen und ihr den Hals zugedrückt haben. Nur weil Personal eingriff, soll laut Anklage nichts Schlimmeres passiert sein. Der letzte angeklagte Vorfall soll sich am 7. Dezember 2022 ereignet haben: Der 39-Jährige soll in seinem Zimmer seinen Kleiderschrank umgeworfen und so Schäden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht haben.