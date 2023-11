„HelpForceHonnef“ sammelt Spenden Helfer fahren zum 15. Mal in die Grenzregion der Ukraine

So auch dieses Mal. Wenn am Freitag, 17., und Samstag, 18. November, in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule (Kasch) am Rheingoldweg Spenden gesammelt werden, packen auch die Aktiven des Bad Honnefer Tanzcorps „Sackmarie“ mit an, um alles zu sortieren und schließlich zu verladen. Entgegengenommen werden die Spenden am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr sowie am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr; der Zugang zum Gebäude erfolgt idealerweise über den Schulhof an der Bergstraße.