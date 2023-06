Nach dem „Freiburger Urteil“ Höhere Parkgebühren in Bad Honnef vorerst gestoppt

In anderen Kommunen sorgten solche Ansätze für Aufsehen, gelten gar als beispielgebend. Jetzt aber heißt es auch in Bad Honnef, erst mal abzuwägen, was das Urteil des Bundesverwaltungsgericht in der Konsequenz bedeutet, so Heuser. Mit einer weiteren Beratung rechnet Heuser in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause.