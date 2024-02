Internationale Holzwerkstatt Bad Honnef Wie Sägern, Hämmern und Bohren die Menschen aus aller Welt verbindet

„Das ist hier ein Ort der Begegnung“, sagt Bürgermeister Otto Neuhoff. In der KASCH ist seit Gründung 2015 die Internationale Nähstube untergebracht. Die ehrenamtlichen Fahrradspezialisten fanden nach neun Jahren am Spitzenbach hier ein schönes Domizil. Und nachdem die Holzwerkstatt durch Corona ausgebremst wurde, hat sich nun ein Team gefunden, dass Interessenten an Holzarbeit am neuen Ort fachmännische Anleitung gibt.