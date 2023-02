Ausstellung verlängert : Honnefer Karnevalsschau noch bis kommende Woche in der Innenstadt

Bad Honnef Unzählige Videos, Bilder und weitere Exponate geben Besuchern im ehemaligen Schreibwarengeschäft Retz und im Schaufenster des ehemaligen Modegeschäfts nebenan die Möglichkeit, in die Welt des Honnefer Karnevals abzutauchen.

Besonderes Herzstück der Ausstellung sind aber Dutzende kleine Monitore in den Räumen im einstigen Retz und im Schaufenster des früheren Jasmins Modegeschäft. Zu sehen sind dort Aufnahmen der verschiedenen Karnevalsveranstaltungen, das Training und viele weitere Momente, die den Besuchern einen umfassenden Einblick in das Treiben des Spielmannszugs des TV Eiche, der in diesem Jahr 111-jähriges Jubiläum feiert, und der KG Klääv Botz aus Aegidienberg geben. „Wir möchten den Berg ins Tal bringen und die Stadtteile vereinen, so wie es der Karneval uns lehrt“, sagt Nick Cetin, Mitglied der Ehrengarde der KG Klääv Botz. Der 20-Jährige hat den Aufbau der gesamten Ausstellung und des Ausstellungsteils zur KG Klääv Botz zusammen mit weiteren Jugendlichen unterstützt.