Spenden für den Geranien-Sommer : Honnefer wollen ihre Stadt zum Erblühen bringen

Bad Honnef Die Initiative Wirtschaft für Bad Honnef tüftelt an Konzepten, um den Geranien-Sommer in der Stadt anzukurbeln. Auch patenschaftsmodelle für Blumenkübel spielen dabei eine wichtige Rolle.

Welch eine Pracht! Wer am Ortseingang im Honnefer Süden in die Stadt einfährt, wird von einem Postkartenmotiv überwältigt – die Geranien-Ampel am Kreisel und in der Ferne der Drachenfels. Seit Jahren sorgt die Initiative Wirtschaft für Bad Honnef im Stadtgebiet nicht nur für violette Krokusteppiche im Frühjahr, sondern auch für den sommerlichen Geranien-Schmuck an Laternen und Ampeln. Jetzt fuhr der Gießwagen erstmals mit dem Banner „Gemeinsam lassen wir Bad Honnef erblühen!“ durch die Stadt.