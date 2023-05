Kolumne Schauffgepasst Hundekot-Bekämpfung auf rheinische Art trifft tütenlos in Bad Honnef

Bad Honnef · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Wortspiele für die Hundekotbekämpfung in Bad Honnef und kein Kotbeutel-Spender weit und breit.

03.05.2023, 12:00 Uhr

Wenig lustig findet GA-Redakteurin das Plakat mit Spruch, dass auch in Bad Honnefs Innenstadt hängt, um Hundehalter zum Häufchenwegräumen zu animieren. Ein Hundetütenspender wäre hilfreicher. Foto: Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Neuerdings versuchen der Abfallentsorger RSAG und der Rhein-Sieg-Kreis mit Wortspielen Müll- und Hundehaufensündern beizukommen. Für den Wortspiel-Unspaß muss das kölsche Grundgesetz herhalten und aus „Et kütt wie et kütt“ wird ein „Et kütt wie et kot“ und das klingt, als wäre es den Werbspezies nach dem 20. Kölsch eingefallen oder nach dem dritten Joint, dann findet man ja angeblich alles lustig. Der Superspruch nützt dir aber absolut nichts, wenn du mitten in Bad Honnef stehst, dein Vierbeiner gerade ein Häufchen gemacht hat und du feststellst, dass die Hundetüten in der anderen Jackentasche sind.