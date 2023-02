Freibadöffnung im Mai fraglich : Im Bad Honnefer Inselfreibad fehlt es an Personal

Eine Öffnung des Inselfreibades auf Grafenwerth bereits ab Mai ist in Frage gestellt. Es fehlt an Personal. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Stadt Bad Honnef sucht händeringend Rettungsschwimmer und Fachangestellte für den Bäderbetrieb. Der Mangel ist nicht neu, hat sich aber offenkundig verschärft. Mit Konsequenzen für die Freibadsaison.

Es sieht schlecht aus für eine Öffnung des Freibades auf der Insel Grafenwerth bereits zum traditionellen Saisonstart im Mai: Wie vielerorts, so fehlt es auch in Bad Honnef eklatant an Fachpersonal. Der Start in die Freibadsaison 2023 könnte sich damit deutlich verzögern, teilte Hans-Joachim Lampe-Booms, Chef des Bäderbetriebes, mit. Mindestens. Da die Wiedereröffnung des Königswinterer Lemmerzfreibades, in dem anders als in Bad Honnef zusätzlich vor der Öffnung etliche Reparaturen unumgänglich sind, ebenfalls noch mit vielen Fragezeichen versehen ist, sieht es derzeit nicht gut aus für die Freibad-Fans im Siebengebirge.